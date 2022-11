Famalicão-Ac. Viseu: beirões estão numa grande fase

CÓD 150 FC Famalicão 1,69 Empate 3,1 Ac. Viseu 3,9

Depois de empatado na partida inaugural, o Ac. Viseu visita este sábado o reduto do Famalicão, numa partida na qual terá pela frente uma formação famalicense que se estreará neste Grupo H da Taça da Liga.15.º no principal escalão do futebol nacional, com 3 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, o Famalicão chega a este jogo vindo precisamente de um desses desaires (diante do Sporting), num jogo que foi disputado há há três semanas. Em termos estatísticos, quatro dos últimos cinco jogos do Famalicão tiveram 3 ou mais golos e tentos de ambas as equipas.Quanto ao Ac. Viseu, é sexto na Segunda Liga, com 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, chegando a esta partida numa grande fase, com 11 jogos seguidos sem perder. Por outro lado, os beirões foram os primeiros a marcar e aqueles que chegaram ao intervalo na frente em nove dos últimos dez jogos disputados.Em temros de confronto direto, aí o Famalicão tem algumas razões para sorrir, já que venceu os últimos três jogos. Ainda assim, note-se que o mais recente foi em 2018/19, na altura referente à Segunda Liga.