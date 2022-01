Famalicão-Arouca: duelo de aflitos

CÓD 106 FC Famalicão 1.91 Empate 3.25 Arouca 3.85

Duelo de equipas que estão ameaçadas pela zona mais baixa da tabela, com o 17.º e penúltimo colocado Famalicão a receber a visita do Arouca, o 14.º, numa partida da 20.ª jornada do campeonato nacional no qual ambos os conjuntos vão procurar somar pontos para escapar a essa mesma zona aflitiva. As duas equipas, refira-se, estão separadas por apenas 1 ponto.Em melhor posição na tabela, com 17 pontos, o Arouca vem de um triunfo moralizador em casa do Estoril, por 2-1, que colocou um ponto final numa série de dois meses sem triunfar. Para mais, nessa partida os arouquenses conseguiram a reviravolta com dois golos nos instantes finais.Em termos de estatísticas, de destacar que o Arouca sofre golos há nove partidas, tendo em sete deles conseguido marcar. Em seis dos últimos oito jogos houve pelo menos 3 golos. Por outro lado, em cinco dos últimos sete o Arouca foi a primeira equipa a sofrer e ao intervalo perdia.Quanto ao Famalicão, vem de uma derrota diante do FC Porto, que travou uma sequência de três partidas consecutivas sem perder. Em termos estatísticos, em cinco dos últimos sete encontros dos famalicenses viram-se pelo menos 3 golos.Por fim, em relação ao confronto direto, o Arouca leva quatro partidas a sofrer golo diante do Famalicão, num período no qual, ainda assim, venceu três jogos, o último dos quais em agosto, por 2-1.