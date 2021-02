Famalicão-Belenenses SAD: duelo de aflitos para abrir jornada

Encontro de abertura da jornada 19 da Liga NOS, com o aflito Famalicão a receber a visita do Belenenses SAD, num encontro que colocará frente a frente duas equipas em fases negativas.



Em pior situação estão os de Famalicão, em penúltimo com 14 pontos e vindos de quatro derrotas consecutivas. Para mais, a equipa de Silas leva já oito duelos seguidos a sofrer golos, sendo que em seis deles foi mesmo a primeira equipa a encaixar.



Quanto ao Belenenses SAD, está em 13.º com 17 pontos, entrando neste duelo vindo de quatro partidas seguidas sem ganhar, ainda que tenha conseguido dois empates moralizadores, diante do V. Guimarães e FC Porto. Nesses duelos, refira-se, apenas por uma vez se viram mais do que 3 golos no marcador.



Quanto ao confronto direto, aí o Famalicão tem razões para sorrir: venceu dois dos três jogos que se disputaram desde o retorno à Liga NOS em 2019.

