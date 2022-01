Famalicão-Belenenses SAD: duelo de últimos no campeonato

CÓD 150 FC Famalicão 1.67 Empate 3.47 B SAD 4.97

Num jogo em atraso da 16.ª jornada do campeonato nacional, que fora adiado devido a um surto de Covid-19, FC Famalicão e Belenenses SAD encontram-se esta quinta-feira no Minho, numa partida que colocará frente a frente os dois últimos colocados da tabela da prova.Com 12 pontos, os famalicenses levam seis jogos seguidos sem ganhar e dez a sofrer, sendo que em oito deles também marcaram. Em seis dos últimos sete foram a primeira equipa a sofrer e ao intervalo estavam em desvantagem. Apesar do registo negativo, o Famalicão vem de dois empates seguidos no campeonato, o último dos quais perante o Sp. Braga.Quanto ao Belenenses SAD, tem 11 pontos e conseguiu na última ronda alcançar a sua segunda vitória da época no campeonato. Um encontro que curiosamente acabou por ser sucedido de uma saída do comando técnico por parte de Filipe Cândido, algo que deixa os azuis algo debilitados. Falar em debilidades é também falar da defensiva do Belenenses SAD, que leva nove partidas seguidas a sofrer pelo menos um golo. Já em cinco dos últimos seis duelos foi mesmo a primeira equipa a encaixar golo.Em termos de confronto direto, o Fama leva quatro encontros seguidos sem perder, tendo na época passada ganhado por 2-1 fora de casa e depois empatado a zeros em casa.