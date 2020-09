Famalicão-Benfica: águia arranca campeonato

Aí está o arranque da Liga NOS, com Famalicão e Benfica a encontrarem-se esta sexta-feira no Minho, num encontro no qual os encarnados vão procurar um triunfo que permita esquecer o deslize a meio da semana, quando caíram perante o PAOK, na pré-eliminatória da Champions, por 2-1.



Com esse tal jogo oficial de má memória, mas vindo de uma pré-temporada relativamente positiva, o Benfica terá pela frente um Famalicão que foi a grande sensação da temporada passada, mas que devido à conjuntura atual, em face da Covid-19, apenas disputou dois encontros de preparação: um perante os sub-23 do clube (vitória por 2-1) e outro frente ao Penafiel (triunfo por 2-0).



Para mais, os de Famalicão têm ainda de procurar encontrar a melhor fórmula para esta época, já que vários jogadores saíram e outros entraram. No capítulo das aquisições os minhotos reforçarem-se para todos os setores, com a contratação do Zlobin, Dani Morer, Srdan Babic, Henrique Trevisan, Calvin Verdonk, Joaquín Pereyra, Andrija Lukovic, Bruno Jordão, Jhonata Robert e Fernando Valenzuela.



Frente a frente estarão duas equipas que na temporada passada se enfrentaram em quatro ocasiões, com o Benfica a vencer dois encontros e a registarem-se dois empates. No total, foram marcados 13 golos, com o Benfica a ser a equipa mais goleadora, com 9, contra 4 dos famalicenses.

