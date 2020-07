Famalicão-Benfica: águias obrigadas a ganhar

Naquele que será o quarto encontro da temporada entre diante do Famalicão, o Benfica entra em campo esta quinta-feira com absoluta necessidade de vencer para continuar a sonhar com a conquista do bicampeonato.



Vindo de uma vitória na semana passada, na estreia de Nélson Veríssimo como técnico interino, o Benfica pode entrar neste encontro a 9 pontos do FC Porto - que joga duas horas antes -, sabendo desde logo que em caso de triunfo dos dragões estará absolutamente obrigado a triunfar para não permitir a celebração no sofá dos azuis e brancos.



Num jogo no qual não poderá contar com Taarabt, o conjunto encarnado entra em campo vindo de cinco jogos seguidos a sofrer golos, numa sequência na qual o melhor que conseguiu foram duas vitórias. Nesses mesmos cinco duelos, refira-se, apenas por uma vez não houve golos de ambas as equipas e mais do que três golos.



Quanto ao confronto direto, de notar que o clube da Luz não perdeu nenhum dos três jogos disputados esta temporada, tendo sempre marcado golos. Ainda assim, de notar que o duelo disputado este ano em Famalicão acabou num empate a um. Os outros dois, jogados na Luz, registaram vitórias das águias por 4-0 e 3-2.

CÓD 105 Famalicão 5.43 Empate 4.08 SL Benfica 1.6