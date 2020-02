Famalicão-Benfica: famalicenses procuram fazer história na Taça de Portugal

O Famalicão recebe, esta terça-feira, o Benfica em jogo a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, num encontro que irá definir o primeiro finalista da prova relativamente à presente edição.



Depois de um encontro com cinco golos, no Estádio da Luz, com a formação famalicense a mostrar as razões pela excelente época realizada até ao momento - ocupam atualmente a 6.ª posição no campeonato - e a surpreender a equipa liderada por Bruno Lage, que só conseguiu carimbar o triunfo já em período de descontos, com um golo de Gabriel (90+5').



De realçar o facto de ambas as formações terem perdido no último encontro para o campeonato. No caso das águias, um desaire no Estádio do Dragão, diante do FC Porto, por 3-2, enquanto que o Famalicão foi goleado (0-7), em casa, pelo V. Guimarães.



O confronto direto continua, ainda assim, favorável para as águias, que somam dois triunfos nos dois confrontos disputados - 4-0, na 14.ª jornada da Liga NOS e 3-2, na 1.ª mão da prova em questão.