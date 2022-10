Famalicão-Boavista: duelo de opostos no campeonato

CÓD 157 FC Famalicão 2,2 Empate 3,1 Boavista 3,25

Em jogo da 8.ª jornada do campeonato nacional, Famalicão e Boavista encontram-se este domingo, numa partida que colocará frente a frente duas formações que entram em campo separadas por 11 pontos, no 16.º e 4.º postos, respetivamente.Com 15 pontos, o Boavista vem sendo a grande sensação da temporada, chegando a este jogo vindo de três vitórias consecutivas, a última das quais diante do Sporting, por 2-1. Neste jogo sem Reggie Cannon, o conjunto de Petit vai procurar conseguir igualmente deixar a sua baliza a zeros, algo que conseguiu em três dos sete jogos já disputados.Quanto ao Famalicão, tem apenas 4 pontos, fruto de três empates e uma vitória. Sofreu golos em seis dos sete jogos já disputados e nos últimos três, para lá de ter perdido, não conseguiu sequer marcar um golo. Do ponto de vista individual, Diogo Queirós, Martín Aguirregabiria e Iván Jaime são baixas.Em termos de confronto direto, nota para os golos, já que nos últimos cinco jogos o total final foi sempre de 3 ou superior. Em quatro desses jogos ambas as equipas marcaram, sendo que na época passada houve um triunfo para cada lado, sempre da equipa visitante.