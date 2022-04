Famalicão-Estoril: arranque de jornada em busca de pontos

CÓD 161 FC Famalicão 1.83 Empate 3.45 Estoril 3.94

Na abertura da jornada 32 do campeonato nacional, Famalicão e Estoril encontram-se esta sexta-feira no norte do país, num jogo que colocará frente a frente o 14.º e o 9.º colocados, respetivamente.Com 36 pontos, o Estoril está mais bem colocado mas a verdade é que não venceu nenhum dos últimos cinco encontros - perdeu três e empatou os últimos dois. A formação canarinha fora de casa leva já sete encontros seguidos sem ganhar, ainda que curiosamente seja a sexta melhor equipa fora de portas, com 19 pontos conseguidos.Quanto ao Famalicão, com 30 pontos, está 4 pontos acima da zona de playoff e chega a esta partida vindo de sete partidas consecutivas sem ganhar - perdeu três jogos e empatou quatro. A turma famalicense tem 16 pontos em casa, o que mostra que atuar fora ou no seu reduto pouca diferença faz nos resultados.Em relação ao confronto direto, o Estoril sofreu pelo menos um golo nos últimos quatro jogos com o Famalicão, sendo que esta época em dois duelos houve um triunfo famalicense (na Taça da Liga, por 1-0) e um empate a dois golos para o campeonato. Como será o terceiro?