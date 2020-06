Famalicão-FC Porto: líder tenta regresso positivo

Aí está o regresso do líder FC Porto à ação na Liga NOS, com uma visita ao reduto do Famalicão, numa partida na qual a turma portuense terá pela frente um conjunto famalicense que tem sido (pelo menos até à paragem devido à Covid-19) a grande sensação da prova.



Com 60 pontos, os dragões chegam a este jogo numa sequência de sete duelos seguidos sem perder no campeonato, ao passo que os famalicenses, por seu turno, venceram somente um duelo nos mesmos últimos sete encontros, ainda que esse triunfo tenha sido bastante moralizador - diante do Sporting, 3-1.



Na primeira volta, refira-se, houve um triunfo portista no Dragão por 3-0, numa partida na qual os portistas puderam contar com o apoio dos seus adeptos. Agora à porta fechada nenhuma das equipas contará com esse suporte extra, algo que poderá fazer a diferença.

CÓD 125 Famalicão 6.51 Empate 4.35 FC Porto 1.42