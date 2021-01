Famalicão-FC Porto: nova surpresa à vista?

Duelo da 13.ª jornada da Liga NOS, com o FC Porto a visitar o reduto do Famalicão, numa partida na qual terá pela frente o 15.º colocado à entrada para a ronda da prova.



Vindo de oito vitória seguidas e 14 encontros consecutivos sem perder, o FC Porto entra em campo claramente moralizado, tendo todo o favoritismo do seu lado, especialmente porque do outro lado estará um Famalicão que, em sentido inverso, leva seis jogos sem vencer e três sem marcar.



E por falar em golos, o FC Porto foi a primeira equipa a marcar em sete dos últimos oito encontros, ao passo que no caso do Famalicão a estatística é contrária, com os minhotos a serem a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos seis duelos.



Quanto ao confronto direto, note-se que o Famalicão na época passada conseguiu surpreender os dragões na partida que disputou em casa, ao vencer por 2-1. Será que a surpresa se repetirá?

CÓD 111 Famalicão 7.11 Empate 4.83 FC Porto 1.36