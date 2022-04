Famalicão-Gil Vicente: duelo minhoto na 30.ª jornada do campeonato

CÓD 163 FC Famalicão 2.31 Empate 3.13 Gil Vicente 2.97

Duelo minhoto no dia de abertura da jornada 30 do campeonato nacional, com um embate entre Famalicão e Gil Vicente, duas equipas que entram nesta ronda em posições opostas da tabela. Os da casa, com 28 pontos, estão no 14.º posto, ao passo que os visitantes têm 46, no 5.º lugar.Privados de Rúben Lima, David Tavares, João Teixeira, Iván Jaime e Riccieli neste jogo, os famalicenses chegam a esta partida vindos de cinco encontros seguidos sem ganhar , numa sequência com três derrotas e dois empates.Já o Gil Vicente, a grande sensação da época, atravessa uma fase de menor fulgor, com três partidas seguidas sem vencer e duas derrotas consecutivas. Por outro lado, apenas dois dos últimos oito jogos da turma de Barcelos tiveram pelo menos 3 golos, curiosamente os dois mais recentes, em duas derrotas por 2-1 ante Arouca e Moreirense.Na primeira volta, refira-se, o Gil Vicente venceu por 4-0.