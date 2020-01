Famalicão-Mafra: famalicenses tentam dar pontapé na crise

O Famalicão recebe, esta quinta-feira, o Mafra, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, num encontro em que a formação famalicense procurará dar uma resposta à série de maus resultados obtidos ultimamente.



A equipa minhota, orientada por João Pedro Sousa, soma três derrotas consecutivas, uma com o Portimonense, outra com o Tondela e ainda com o Benfica, na última jornada do campeonato português. Ao passo que o Mafra não perde há seis jogos consecutivos, tendo vencido quatro desses mesmos jogos.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Famalicão contra nenhum do Mafra nos últimos cinco jogos, tendo-se registado ainda três empates entre as duas formações. Teremos novo empate dentro do tempo regulamentar?

CÓD 164 Famalicão 1.42 Empate 3.95 CD Mafra 5.65