Famalicão-Nacional: minhotos sonham com a Europa, insulares com a permanência

Famalicão e Nacional defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga NOS, num encontro que colocará frente a frente duas equipas separadas por 12 pontos e com objetivos diferentes a duas jornadas do final do campeonato.

À entrada para esta ronda, o Famalicão posiciona-se no 10.º lugar da tabela classificativa, com 37 pontos, com esperança de chegar ao 6.º lugar - o único com acesso às competições da UEFA na próxima temporada -, fruto de nove vitórias, 10 empates e 13 derrotas, enquanto que o Nacional posiciona-se no último lugar, com 25 pontos, após somar seis triunfos, sete empates e 19 desaires. Os insulares ainda tentam manter-se no principal escalão.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Famalicão registou três vitórias (Gil Vicente, Santa Clara e Vitória de Guimarães), um empate (Tondela) e uma derrota (FC Porto), ao passo que o Nacional somou um triunfo (Vitória de Guimarães), um empate (Moreirense) e três desaires (Tondela, Sporting e Benfica).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque a ligeira superioridade do Nacional, equipa que venceu dois dos três duelos até ao momento disputados entre as duas formações.