Famalicão-Sp. Braga: duelo de vizinhos na mesma luta

Inesperadamente a lutarem pelos mesmos objetivos nesta fase final de temporada, Famalicão e Sp. Braga encontram-se esta sexta-feira no Estádio Municipal 22 de Junho, numa partida na qual se enfrentarão duas equipas apenas separadas por 3 pontos.



Quer isto dizer que, em caso de triunfo, o Famalicão apanhará os bracarenses na tabela classificativa, ganhando um impulso extra para conseguir uma inédita e totalmente inesperada passagem para a Liga Europa do próximo ano. Para suportar esse sonho esta uma retoma de grande nível, com duas vitórias em dois jogos, incluíndo um triunfo também ele inesperado diante do FC Porto.



Em sentido inverso, o Sp. Braga tem tido uma retoma para esquecer, com duas derrotas ante Santa Clara e Boavista, dois resultados que colocaram em risco o terceiro lugar, agora à mercê também do Sporting - uma equipa que jogará esta quinta-feira e que, em caso de vitória, colocará ainda mais pressão nos comandados de Custódio.



Olhando às estatísticas, de notar que é bem provável que haja golos neste duelo, especialmente porque os dados recentes assim o indicam: quatro dos últimos cinco jogos do Fama tiveram pelo menos três golos, sendo que em seis dos últimos sete ambas as equipas marcaram. Pelo lado do Sp. Braga foram cinco dos últimos sete os duelos com três ou mais golos e também com ambas as equipas a marcar. Por outro lado, ainda do lado dos guerreiros, de notar que os de Custódio foram a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez duelos.



Por fim, olhar para o encontro da primeira volta, que acabou com um empate a dois golos. Lá está: mais de três golos e tentos de ambas as equipas... Tendência para se repetir?

CÓD 127 Famalicão 3.77 Empate 3.64 Sp. Braga 1.95