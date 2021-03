Famalicão-Sp. Braga: duelo minhoto

Duelo minhoto na jornada 23 da Liga NOS, com o Famalicão a receber a visita do Sp. Braga, numa partida que colocará frente a frente o último e o segundo colocados, respetivamente.



Com 49 pontos, a turma bracarense entra em campo num dos seus melhores momentos da temporada, isto numa partida na qual já entrará em campo sabendo do que fizeram os mais diretos concorrentes. Vindo de três vitórias seguidas, o conjunto de Carlos Carvalhal entra em campo uma semana depois do triunfo claro no dérbi minhoto com o Vitória, um resultado que motivará certamente para este embate. Esse jogo, refira-se, foi o único dos últimos cinco do Sp. Braga que não teve golos de ambas as equipas, mas confirmou a tendência de haver pelo menos 3 no total.



Quanto ao Famalicão, está a assinar uma temporada para esquecer e na última dezena de duelos apenas venceu dois. Um registo negativo que levou até à saída de Silas, o segundo técnico dos famalicenses nesta temporada. Agora com Ivo Vieira, a formação de Famalicão tem a zona de salvação a 2 pontos de distância, é certo, mas a falta de resultados positivos recentes deixa-a entre a espada e a parede. O problema é nesta fase surgir pelo caminho um Sp. Braga em grande momento...

CÓD 130 Famalicão 4.86 Empate 3.97 Sp. Braga 1.59