Famalicão-Sp. Braga: duelo minhoto a abrir jornada

CÓD 205 FC Famalicão 3.15 Empate 3.35 Sp. Braga 2.15

Na abertura da 2.ª jornada do campeonato nacional, Famalicão e Sp. Braga encontram-se esta sexta-feira, num duelo minhoto que promete bastante, para mais depois de uma primeira ronda na qual nenhuma das equipas venceu.Os da casa, novamente num processo de reforma do plantel, foram batidos em casa do Estoril por 2-0, ao passo que os visitantes até conseguiram um resultado relativamente positivo, ao empatar em casa diante do Sporting, num jogo no qual estiveram por três vezes em desvantagem.Ainda assim, há alguns dados a ter em conta que deixam a ideia de que a luta promete ser intensa. Isto olhando ao confronto direto, já que o Famalicão leva três jogos a marcar e sem perder diante do Sp. Braga. Ainda assim, de referir que os famalicenses sofreram também sempre pelo menos um golo nos últimos quatro jogos.Aliás, golos é algo que, normalmente, temos em abundância neste confronto, já que nos últimos seis jogos, desde que o Famalicão regressou à elite, apenas dois jogos não tiveram 3 ou mais golos. O mais recente, por exemplo, acabou numa vitória por 3-2 do Fama, isto depois de na primeira volta ter havido um empate a dois em Braga.