Famalicão-Sporting: leão procura esquecer desaire europeu

Vindo de uma derrota a meio da semana para a Liga Europa, que ditou mesmo o afastamento da prova da UEFA, o Sporting procura esta terça-feira regressar ao rumo dos triunfos, isto numa partida da 23.ª jornada da Liga NOS na qual terá pela frente o sétimo colocado Famalicão.



Equipa sensação da prova, o Famalicão entra em campo com 33 pontos, menos 6 do que os leões, surgindo numa fase menos positiva, já com oito encontros consecutivos sem ganhar - uma série que dura desde 19 de janeiro, com quatro empates e três derrotas.



Quanto ao Sporting, pese embora o desaire a meio da semana, até vinha numa sequência relativamente positiva, com três vitórias, um empate e um desaire na última mão cheia de jogos.



De notar que nesta partida o Sporting não poderá contar com Luiz Phellype, Jeremy Mathieu e Wendel, ao passo os famalicenses não terão o contributo de Ivo Pinto, Racine Coly, Patrick Willian e Gustavo Assunção.



Por fim, de referir que na primeira volta o Famalicão venceu por 2-1 em Alvalade. Haverá vingança?

CÓD 129 Famalicão 2.79 Empate 3.4 Sporting CP 2.31