Famalicão-Sporting: Pote regressa a uma 'casa' que bem conhece

O invicto e líder do campeonato Sporting desloca-se, este sábado, ao terreno do Famalicão, em jogo a contar para a 9.ª jornada da Liga NOS, num encontro que terá, certamente, muito significado para Pedro Gonçalves. O médio goleador dos leões regressa a um casa que bem conhece, lugar onde demonstrou o seu futebol e que permitiu chegar a um grande do futebol português.

À entrada para esta ronda, os leões mantêm-se, naturalmente, na liderança da tabela classificativa, com 22 pontos, fruto de sete vitórias e um empate, enquanto que os famalicenses encontram-se no 10.º posto, com 9 pontos, após somarem dois triunfos, três empates e três derrotas até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, de notar que a formação orientada por João Pedro Sousa registou duas vitórias (Marítimo e Oriental), um empate (Boavista) e duas derrotas (Sporting de Braga e Paços de Ferreira), ao passo que o conjunto liderado por Rúben Amorim somou cinco triunfos consecutivos (Gil Vicente, Tondela, Vitória de Guimarães, Sacavenense e Moreirense).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira vantagem leonina, uma vez que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, sendo que o Famalicão triunfou nos dois restantes encontros.