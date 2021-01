Famalicão-V. Guimarães: duelo minhoto

Duelo de vizinhos na 15.ª jornada da Liga NOS, com o Famalicão a receber a visita do V. Guimarães, num embate que colocará frente a frente o 13.º e o 6.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, a equipa de Guimarães chega a este jogo numa fase relativamente positiva, com com duas vitórias nos últimos quatro encontros, a última das quais diante do Nacional, a meio da semana. Um resultado positivo num jogo no qual se viram algumas estatística de relevo, como o facto de se terem vistos pelo menos 3 golos nos últimos cinco duelos do Vitória e de em quatro deles ambas as equipas terem marcado.



Quanto ao Famalicão, vem de um triunfo importante diante do Santa Clara, que permitiu travar uma série negativa de sete jogos seguidos sem ganhar. Por outro lado, e falando em séries, os famalicenses levam quatro jogos seguidos a sofrer, sendo que seis dos últimos oito foram sempre a primeira equipa a encaixar.



Quanto ao confronto direto, o Vitória irá defrontar este Famalicão pela terceira vez no psasado recente, tendo por agora vantagem de uma vitória - com goleada, por 7-0 - e um empate. Como será à terceira?

