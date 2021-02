Farense-Benfica: águias visitam o Algarve

Sem perder há cinco jogos, mas longe de convencer, o Benfica visita este domingo o São Luís, reduto do Farense, em mais uma partida da jornada 20 da Liga NOS. Frente a frente estarão o quarto e o 14.º da tabela, duas equipas que estão separada spor 21 pontos - com vantagem das águias.



Apesar de ter as tais cinco partidas seguidas sem perder, a formação da Luz leva já três jogos consecutivos a sofrer, o último dos quais no empate a um golo ante o Arsenal. Um jogo no qual Jesus testou uma fórmula de três centrais, que poderá novamente ser utilizada neste duelo, ainda que a forma física de Lucas Veríssimo possa obrigar ao regresso às origens com uma defesa a quatro.



Quanto ao Farense, vem de dois jogos seguidos sem perder, ainda que leve já 22 jogos seguidos a sofrer golos esta temporada. Por isso, olhando ao poderio das águias, é bem provável que haja pelo menos golos dos visitantes.



Nota, por fim, ao facto de o Benfica ter ganho na primeira volta, ao vencer por 3-2.

CÓD 137 Farense 5.98 Empate 4.24 SL Benfica 1.46