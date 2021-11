Farense-Casa Pia: duelo de opostos na Liga SABSEG

CÓD 203 Farense 2.45 Empate 3.05 Casa Pia 2.7

Em jogo da 12.ª jornada da Liga SABSEG, o terceiro colocado Casa Pia visita esta sexta-feira o reduto do Farense, uma equipa que entra nesta ronda no 15.º lugar. Separados por 12 posições, algarvios e lisboetas têm 11 pontos entre si na tabela classificativa.Em melhor posição, o Casa Pia vem de onze encontros seguidos sem perder, incluindo uma vitória na Taça de Portugal precisamente diante destes mesmo algarvios, por 3-1. A turma lisboeta foi ainda a primeira a marcar nos últimos cinco jogos que disputou.Quanto ao Farense, a verdade é que apesar de estar mal colocado na tabela não vem numa má fase, já que a derrota com o Casa Pia foi a única que sofreu nos últimos dez jogso. Ainda assim, note-se que os algarvios são uma equipa habituada a empatar: em nove duelos empatou seis. Aliás, no campeonato é mesmo a campeã das igualdades, com 7 em 11 jogos - tem apenas 1 vitória.