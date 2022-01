Farense-E. Amadora: equipas em momentos distintos

CÓD 114 Farense 2.1 Empate 3.3 E. Amadora 3

Arranca a jornada 20 da Liga SABSEG, com um embate entre o 16.º e o 6.º colocados, respetivamente. Com 14 pontos, o Farense está na zona mais baixa da tabela, ao passo que os amadorenses surgem perto da zona de subida, com 29 pontos.Com 2 vitórias, 8 empates e 7 derrotas até ao momento, os algarvios chegam a este encontro numa série negativa, com quatro jogos seguidos sem ganhar e três a perder. Nos últimos quatro sofreram sempre, sendo que em cinco dos últimos sete foram mesmo a primeira equipa a sofrer e aquela que chegou ao descanso em desvantagem.Quanto ao Estrela, tem 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, sendo que em sentido inverso leva três encontros seguidos sem perder (duas vitórias e um empate) e em apenas um dos últimos seis jogos não foi a primeira equipa a marcar. Em termos de golos, refira-se, o Estrela é mesmo o terceiro melhor ataque do campeonato, com 32 golos, mas também é uma das piores defesas, com 32 sofridos.Na primeira volta, na Amadora, o Estrela ganhou por 3-1, num jogo no qual os algarvios acabaram com oito elementos.