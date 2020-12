Farense-Marítimo: fecho de jornada na Liga NOS

Encontro entre os últimos colocados da Liga NOS, com o último Farense a receber no São Luís a visita do penúltimo Marítimo, num embate de históricos do futebol português que estão a viver uma temporada 2020/21 bem longe do esperado.



Recém promovido, o Farense vem de uma derrota a meio da semana diante do Estrela da Amadora, que valeu o adeus à Taça de Portugal, tendo sofrido nessa partida golos pela 11.ª partida consecutiva. E apesar de sofrer sempre, os jogos dos algarvios não são muito ricos em golos: apenas um dos últimos cinco teve pelo menos 3 golos.



Quanto ao Marítimo, no seu jogo da Taça (disputado na semana passada) venceu, mas chega a este depois de ter perdido em casa diante do Benfica, por 2-1. Um encontro no qual também ampliou a sua sequência de jogos a sofrer, com três partidas seguidas a encaixar. Por outro lado, e ao contrário dos de Faro, em sete dos últimos oito duelos dos insulares viram-se pelo menos 3 golos e tentos de ambas as equipas.



Quanto ao confronto direto, este será o primeiro encontro oficial entre estes conjuntos desde 2013, época na qual o Marítimo venceu um dos dois encontros disputados, ambos para a Taça da Liga. Como será desta vez, agora no escalão máximo do futebol luso?

CÓD 149 Farense 2.32 Empate 3.18 Marítimo 2.93