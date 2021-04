Farense-Sp. Braga: salvação de um lado, milhões do outro

Vindo de uma derrota diante do Benfica, o Sp. Braga procura esta segunda-feira retomar o rumo das vitórias, defrontando pelas 18h45 no Algarve um Farense que vem de um moralizador triunfo em casa do Boavista, por 1-0.



Apesar desse bom resultado, os algarvios entram em campo ameaçados pela zona de descida, pelo que será com total ambição de ganhar que jogarão perante a turma minhota, que por seu turno terá também a mesma ambição, mas neste caso para chegar à Liga dos Campeões do próximo ano.



No que a estatística diz respeito, o Farense normalmente não tem muitos golos nas suas partidas - dos últimos cinco nenhum teve mais do que 2 golos -, ao passo que no lado minhoto os dados são inversos, já qeu apenas um dos últimos sete não teve pelo menos esses mesmos 3 tentos. Por outro lado, apenas dois dos últimos sete não tiveram golos de ambas as equipas, o último dos quais diante do Benfica, na última ronda.



Por fim, note-se que o Sp. Braga venceu no Minho na primeira volta por 1-0. Como será desta?

CÓD 115 Farense 5.24 Empate 3.63 Sp. Braga 1.61