Farense-Sporting: voltar a vencer na mira do líder

Vindo de dois empates consecutivos, o Sporting visita esta sexta-feira o reduto do Farense, numa partida da jornada 27 da Liga NOS na qual tentará o retorno aos triunfos para definitivamente afastar os fantasmas de uma eventual quebra nesta fase final da época.



Pela frente estará um conjunto algarvio que entra em campo no penúltimo posto, com 22 pontos - menos 44 do que o leão - e que venceu apenas um dos últimos oito encontros (perdeu quatro e empatou três). E a verdade é que, mesmo não tendo vencido nas duas últimas partidas, o Sporting leva já 15 encontros seguidos sem sofrer.



Olhando a estatísticas, normalmente o número de golos de ambas as equipas é reduzido, como se pode ver no registo total dos seus jogos recentes: apenas um dos últimos sete jogos do Farense teve mais do que 3 golos, ao passo que no caso do leão o registo é de um nos últimos oito. Por fim, falar na questãoo de quem marca primeiro: o Sporting marcou sempre em primeiro lugar nos seus últimos cinco duelos, ao passo que o Farense apenas por uma vez no mesmo número de duelos conseguiu fazer o marcador avançar primeiro. Curiosamente, nessa única vez... os algarvios ganharam.



Por fim, note-se que o Sporting venceu na primeira volta por 1-0.

CÓD 110 Farense 6.5 Empate 3.9 Sporting CP 1.48