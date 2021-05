Farense-Tondela: algarvios aflitos na tabela

A duas jornadas do final, o Farense joga este sábado uma das mais últimas chances para alimentar o sonho de se manter na Liga NOS, defrontando pelas 15h30 o Tondela, numa partida da penúltima jornada na qual apenas ganhar interessa, sob pena de ficar com as chances de sobrevivência praticamente reduzidas a zero.



Com 28 pontos, o Farense chega a este jogo vindo de quatro jogos sem ganhar e de apenas duas vitórias nos últimos nove encontros. Para mais, os algarvios sofreram sete golos nos últimos dois encontros, o que mostra uma zona defensiva claramente longe do melhor. Quanto ao Tondela, vem de quatro jogos seguidos sem vencer também, ainda que a sua situação seja bem mais tranquila, até porque está praticamente seguro já na Liga NOS - é 12.º e tem 6 pontos de avanço sobre o Boavista, o 16.º.



Quanto ao confronto direto, o Tondela leva cinco jogos sem perder e três a ganhar, sendo que na primeira volta, em janeiro, ganhou por 2-0. Note-se que os outros quatro jogos entre estas equipas foram disputados no segundo escalão, com dois empates e duas vitórias dos beirões a reportar.

CÓD 109 Farense 1.64 Empate 3.51 Tondela 4.61