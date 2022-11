Farense-Trofense: acerto de calendário no segundo escalão

CÓD 160 Farense 1,43 Empate 3,8 Trofense 6

Dia de acerto de calendários antes da pausa para o campeonato do Mundo, com Farense e Trofense a encontrarem-se esta quarta-feira no Algarve, num jogo que colocará frente a frente duas equipas que ocupam posições totalmente opostas na tabela da Liga SABSEG.Segundo colocado, com 25 pontos, o Farense é uma das quatro equipas que ainda não perdeu em casa, tendo até ao momento 3 vitórias e 3 empates enquanto visitado. Quando ao Trofense, tem 8 pontos, 5 deles conquistados fora de portas, o que mostra que, apesar de estar no fundo da tabela, os da Trofa são um perigo enquanto visitantes.Olhando ao confronto direto, o Farense leva cinco jogos sem perder e sempre a marcar ao Trofense. Nesse período, venceu três desses encontros, sendo que em nenhum deles o marcador final teve 3 ou mais golos.