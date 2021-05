Farense-V. Guimarães: embate de históricos no Algarve

Duelo de históricos a viver temporadas bem distintas e longe do esperado na Liga NOS, com o penúltimo Farense a receber esta quinta-feira a visita do sexto colocado V. Guimarães. Separados por 11 posições, algarvios e minhotos têm 14 pontos entre si na tabela.



Apesar de estar em pior situação na tabela, o Farense chega a este jogo vindo de três jogos seguidos sem perder, ao passo que o V. Guimarães, apesar de ter ganho o duelo mais recente, perdeu nos dois anteriores, pelo que a fase não é propriamente mais positiva. Para mais, os minhotos normalmente sofrem golos, sendo que dos últimos dez encontros apenas não encaixaram em dois.



Quanto ao confronto direto, na primeira volta registou-se um empate a dois em Guimarães, numa partida que foi reagendada para fevereiro por conta das más condições meteorológicas na data inicialmente marcada.

CÓD 167 Farense 2.04 Empate 3.1 V. Guimarães 3.37