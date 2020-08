FBC Melgar-Carlos Stein: sexto contra 18.º no Peru

Partida da oitava jornada da Liga peruana, com o sexto colocado FBC Melgar a receber a visita do FC Carlos Stein, o atual 18.º, num duelo no qual se enfrentrarão duas equipas que, para lá das 12 posições a separá-las têm ainda entre si 7 pontos no pecúlio.



Sem derrotas nos últimos três jogos, o Melgar entra em campo moralizado, ao passo que os visitantes estão numa fase de ligeira melhoria, ainda que nas sete partidas disputadas o melhor que tenha conseguido foram dois empates e uma vitória. No duelo mais recente, diante do Cusco, perderam por 2-1 e confirmaram a tendência que aponta para golos de ambas as equipas - foi assim em quatro dos últimos cinco duelos.



Em relação ao confronto direto, não há nada a registar, já que o Carlos Stein ascendeu apenas esta temporada ao primeiro escalão.

CÓD 170 FBC Melgar 1.51 Empate 3.21 FC Carlos Stein 4.32