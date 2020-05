FC Brest-Dínamo Minsk: fecho de jornada na Bielorrússia

Duelo de fecho de jornada na Bielorrússia, com o FC Brest a receber este domingo a visita do Dínamo Minsk, num encontro da 8.ª ronda que colocará frente a frente o oitavo e o 13.º colocados respetivamente, mas que curiosamente opõe duas equipas separadas somente por 1 pontos.



Com 10 pontos, o FC Brest chega a este jogo numa fase de altos e baixos, com duas vitórias na mais recente mão cheia de jogos, ao passo que os de Minsk, por seu turno, ganharam três e perderam dois.



No que ao confronto direto diz respeito, de apontar que quatro dos cinco mais recentes jogos entre estas duas equipas tiveram golos de ambas as equipas, sendo que nesse particular a equipa que leva vantagem (ou desvantagem...) é o FC Brest, que sofreu em quatro desses jogos.



Aliás, o equilíbrio tem sido a nota dominante dos duelos mais recentes destas equipas, com duas vitórias para cada lado e dois empates na meia dúzia de jogos disputada entre ambas desde 2017. Como será agora?