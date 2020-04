FC Brest-FC Slavia Mozyr: visitantes tentam nova surpresa

Com 4 pontos no 'bolso' em quatro partidas, o Dínamo Brest tenta este sábado manter a sua invencibilidade no campeonato, tendo pela frente o Slavia Mozyr, o 10.º colocado da tabela, com uma vitória e uma derrota até ao momento.



Ainda sem derrotas esta época em duelos oficiais, o Dínamo Brest leva duas vitórias e dois empates, ao passo que o Slavia Mozyr curiosamente até tem mais um triunfo, mas soma um desaire no seu registo. Ainda assim, de notar que a vitória mais recente servirá certamente de motivação adicional, já que foi conseguida ante o poderoso BATE Borisov.



No que a confronto direto diz respeito, de referir que o Slavia Mozyr não vence ante a equipa de Brest desde 2015, tendo de lá para cá sofrido quatro derrotas e alcançado dois empates. Como será desta vez?

CÓD 115 FC Brest 1.27 Empate 3.98 FC Slavia Mozyr 7.12