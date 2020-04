FC Brest-Shakhtyor Soligorsk: terceiro duelo da época

Oitavo colocado na tabela , com 7 pontos, o FC Brest recebe este sábado a visita do Shakhtyor Soligorsk, num embate da 6.ª jornada da Liga bielorrussa no qual terá pela frente o 13.º, uma equipa com 5 pontos, fruto de uma vitória e dois empates.



Sem vencer nenhum dos últimos quatro encontros que disputou (incluíndo um da Taça), os visitantes procuram colocar um ponto final nesta fase menos boa, ao passo que os de Brest, por seu turno, tentam manter a boa forma caseira esta época, já que nos eu reduto esta temporada apenas perderam um dos cinco jogos disputados.



Passando a fita para o confronto direto, de notar que o Dinamo Brest não perdeu nenhum dos últimos quatro encontros contra este Shakhtyor Soligorsk, sendo que dois dos mais recentes duelos foram já jogados esta temporada, com duas vitórias por 2-0: uma para a Supertaça e outra para a Taça.

CÓD 118 FC Brest 1.92 Empate 2.91 Shak. Soligorsk 3.2