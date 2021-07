FC Cincinnati-Columbus Crew: duelo no Este da MLS

Duelo entre equipas da Conferência Este da MLS, com o FC Cincinnati a receber a visita do Columbus Crew, num encontro que colocará frente a frente o 12.º e o 9.º, respetivamente.



Com 16 pontos, o Columbus Crew tem quatro vitórias, quatro empates e três derrotas, ao passo que o FC Cincinnati tem três triunfos, dois empates e cinco derrotas, para 11 pontos. No registo recente, Cincinnati não perdeu nos últimos três jogos (venceu dois e empatou um), enquanto que Columbus Crew não venceu nenhum dos últimos três duelos.



Olhando a outras estatísticas, Cincinnati foi a primeira equipa a sofrer em sete dos últimos nove jogos, sendo que nos últimos cinco duelos nenhum teve mais do que 3 golos. Quanto a Columbus, o registo a destacar é o facto de nos últimos cinco duelos o número de cartões amarelos não ter sido superior a 5.



Quanto ao confronto direto, apenas um dos últimos sete duelos não teve mais do que 3 golos, sendo que nesse período houve quatro vitórias dos Crew e uma de Cincinnati (mais dois empates.