FC Cincinnati-DC United: visitantes com vantagem no confronto direto

Jogo entre equipas da Conferência Este da Major League Soccer, com o 12.º colocado FC Cincinnati a receber a visita do DC United, o 20.º, com 20 pontos, mais 7 do que o opositor deste encontro que está marcado para as 0h30 da madrugada de domingo.



Com seis vitórias, dois empates e sete derrotas no seu pecúlio, o FC United chega a este jogo vindo de uma série de altos e baixos, ao somar todos os resultados possíveis. Já o FC Cincinnati, tem três vitórias, quatro empates e sete derrotas, sendo que nos últimos cinco duelos não conseguiu vencer nem manter a baliza a zeros. Em quatro deles, ainda assim, note-se que conseguiu sempre marcar, sendo que em cinco dos últimos sete até foi a primeira equipa a fazê-lo.



Olhando, por fim, ao confronto direto, note-se que o DC United não perdeu nenhum dos últimos cinco duelos com o FC Cincinnati, tendo o mais recente sido em outubro do ano passado, com vitória por 2-0 precisamente neste mesmo TQL Stadium. Irá a história repetir-se?

CÓD 245 FC Cincinnati 2.6 Empate 3.25 DC United 2.23