FC Cincinnati-Orlando City SC: registo recente promete golos

CÓD 116 FC Cincinnati 2.15 Empate 3.4 Orlando City 2.85

Duelo de equipas da Conferência Este da Major League Soccer, com o FC Cincinnati a receber a visita do Orlando City SC, numa partida que colocará frente a frente o 8.º e o 4.º colocados, respetivamente.Com 25 pontos, o Orlando City SC tem até ao momento 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, tendo marcado 20 golos e sofrido 22. Nos últimos cinco jogos sofreu sempre pelo menos um golo, numa série na qual venceu dois jogos, empatou dois e perdeu um. Olhando aos jogos recentes, os de Orlando foram os primeiros a marcar em cinco dos últimos sete que disputaram.Quanto ao FC Cincinnati, vem de três jogos seguidos sem ganhar e cinco a sofrer pelo menos um golo. Nesses cinco jogos ambas as equipas marcaram. Já em oito dos últimos dez os de Cincinnati foram os primeiros a marcar. No total, o FC Cincinnati tem 20 pontos, venceu 6 jogos, empatou 2 e perdeu 7, tendo marcado 22 golos e sofrido 26.Nas contas do confronto direto, o Orlando City vai já em sete jogos seguidos a marcar ao Cincinnati, tendo em cinco deles conseguido também faturar. No mais recente, em março, não só marcou como até venceu, triunfando em Orlando por 2-1. Irá haver vingança?