FC Dallas-Colorado Rapids: obrigatório iniciar uma boa fase

Encontro entre equipas empatadas na tabela da Conferência Oeste da Major League Soccer, com os FC Dallas a receberem a visita dos Colorado Rapids, num embate da 11.ª jornada no qual se enfrentarão duas formações que vivem na sequência de semanas recentes algo distintas.



Os da casa, com 13 pontos em 9 jogos, venceram apenas dois dos últimos sete encontros disputados, contando com a particularidade de terem sofrido em quatro dos mais recentes. Quanto aos Rapids, com os mesmos 13 pontos em 10 partidas, entram em campo sem qualquer derrota nos últimos quatro encontros, mas a verdade é que nos últimos sete duelos venceram apenas um. Por outro lado, em cinco dos últimos sete foi a primeira equipa a marcar.



Quanto ao confronto direto, Dallas sofreu golo nos últimos cinco encontros diante de Colorado, sendo que o balanço nessa mão cheia de jogos é de dois triunfos para os Rapids, um para Dallas e dois empates.

CÓD 225 FC Dallas 1.88 Empate 3.35 Colorado Rapids 3.26