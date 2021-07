FC Dallas-Vancouver Whitecaps: duelo de fundo da tabela na MLS

Jogo do fundo da tabela da Conferência Oeste da Major League Soccer, com os FC Dallas a receberem a visita dos Vancouver Whitecaps, numa partida da 11.ª semana de encontros na qual se enfrentarão o 12.º e o 13.º colocados na referida conferência, com 10 e 8 pontos, respetivamente.



Mais bem colocado, o conjunto de Dallas conseguiu no jogo mais recente a sua segunda vitória na temporada, ainda que tenha ampliado para nove o número de jogos seguidos a sofrer, sendo que esse foi também o único jogo nos últimos sete no qual foi a primeira equipa a marcar.



Quanto a Vancouver, tem também duas vitórias este ano, mas já lá vão bem para trás... Recentemente já são seis jogos sem ganhar e sempre a sofrer - e a ser a primeira equipa a encaixar. Por outro lado, nos últimos cinco jogos viram-se pelo menos 3 golos e em apenas um deles não houve tentos de ambas as equipas.



Quanto ao confronto direto, Vancouver leva sete jogos seguidos a marcar e cinco a sofrer diante destes Dallas, uma equipa perante a qual não perdeu nenhum dos últimos três jogos. Voltando aos golos, a última meia dúzia de jogos teve sempre pelo menos 3 golos e nos últimos cinco duelos ambas as equipas marcaram. No mais recente, um particular disputado há ano e meio, Vancouver venceu por 4-1. Como será agora numa partida a doer?

CÓD 137 FC Dallas 1.64 Empate 3.48 Vanc. Whitecaps 4.17