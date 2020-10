FC Den Bosch-Helmond Sport: vitórias precisam-se

FC Den Bosch e Helmond Sport defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 7.ª jornada do segundo escalão holandês de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas formações que demonstraram até ao momento alguma dificuldade em vencer jogos no arranque da presente temporada desportiva.

À entrada para esta ronda, o FC Den Bosch posiciona-se no 14.º lugar, com 6 pontos, fruto de duas vitórias e três derrotas, enquanto que o Helmond Sport encontra-se no penúltimo lugar, com 4 pontos, após somar um triunfo, um empate e quatro derrotas até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, o FC Den Bosch registou duas vitórias (Dordrecht e Maastricht) e três derrotas (Graafschap, Breda e Telstar), ao passo que o Helmond Sport somou um empate (Eindhoven FC) e quatro derrotas (Breda, FC Volendam, Almere City e Cambuur).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do FC Den Bosch, conjunto que venceu dois dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas.