FC Famalicão-B SAD: duelo de aflitos

CÓD 104 FC Famalicão 1.7 Empate 3.4 B SAD 4.4

Duelo de equipas em zonas delicadas da tabela no campeonato nacional, com o antepenúltimo Famalicão a receber a visita do Belenenses SAD, o último. Separados por duas posições, estes dois conjuntos têm entre si 3 pontos.Em melhor posição, o Famalicão tem 11 pontos, fruto de duas vitórias, cinco empates e oito derrotas. A turma famalicense leva cinco jogos seguidos sem ganhar (incluindo outras provas), sendo que o registo defensivo também não é famoso, com nove encontros consecutivos a sofrer - em sete desses duelos também marcou. Em termos de golos, nota ainda para o facto de seis dos últimos sete jogos do Fama terem sido pelo menos 3 golos, ao passo que nos últimos seis o Famalicão ao intervalo já perdia.Em relação ao Belenenses SAD, vem de quatro jogos seguidos a perder e sete a sofrer golo (contando todas as provas). No campeonato a turma azul tem somente 8 pontos, graças a uma vitória, cinco empates e oito derrotas. Em termos de golos, os azuis têm somente 7 marcados e 24 sofridos.Quanto ao confronto direto, o Famalicão não perdeu nenhum duelo até ao momento com os azuis, contando duas vitórias e dois empates no registo.