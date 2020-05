FC Flora-Tammeka: saldo dos últimos duelos favorável à formação da casa

FC Flora e Tammeka defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 2.ª jornada do campeonato estónio de futebol, em mais um encontro que irá disputar-se à porta fechada devido à pandemia de Covid-19.

As duas equipas começaram da melhor forma a presente temporada. O Flora recebeu e venceu o Legion por 3-1, enquanto que o Tammeka bateu, também em casa, o Tulevik.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Flora registou - entre jogos particulares e oficiais - três triunfos e dois empates, ao passo que o Tammeka somou duas vitórias e três derrotas.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Flora contra apenas um do Tammeka nos últimos cinco duelos entre as duas equipas. De notar que três dessas quatro vitórias foram conquistadas com goleadas (4-1, 1-6 e 0-3).