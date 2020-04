FC Gorodeya-BATE Borisov: visitantes procuram entrar nos eixos

Grande desilusão do campeonato até ao momento, o BATE Borisov procura este sábado entrar finalmente nos eixos, quando pelas 15 horas visitar o reduto do FC Gorodeya, uma equipa que inesperadamente ocupa uma posição acima na tabela classificativa.



Com 9 pontos, o FC Gorodeya é uma das equipas em melhor momento no campeonato, já que venceu as últimas três partidas disputadas, todas por 1-0, num registo positivo que anula o arranque tremido, com duas derrotas consecutivas - e curiosamente sem marcar nenhum golo.



Quanto ao confronto direto no campeonato, de referir que cinco dos últimos seis duelos tiveram mais de dois golos, com ambas as formações a marcarem. Por outro lado, o BATE sofreu sempre na última meia dúzia de jogos, sendo que em sete dos últimos nove foi a primeira formação a marcar.



Quanto ao desfecho desse confronto direto, os de Borisov ganharam quatro dos últimos oito encontros, com o FC Gorodeya a triunfar em dois. Os restantes dois naturalmente acabaram em empate.

CÓD 117 FC Gorodeya 5.5 Empate 3.29 BATE Borisov 1.45