FC Gorodeya-FC Minsk: segue a disputa na Bielorrússia

Segue a disputa da oitava ronda do campeonato bielorrusso, com o décimo colocado FC Gorodeya a receber este sábado, pelas 17 horas de Lisboa, a visita do FC Minsk, o atual 12.º, com 9 pontos, menos 1 do que o oponente nesta ronda.



Mais bem colocado, o FC Gorodeya chega a este duelo na sequência de duas partidas seguidas sem perder, ainda que curiosamente tenha um dado estatístico curioso, já que marcou o primeiro golo em quatro dos últimos cinco jogos disputados.



Quanto ao FC Minsk, nos últimos cinco encontros apenas venceu um, tendo sofrido golos nos nove duelos mais recentes. Por outro lado, cinco dos últimos sete duelos tiveram três ou mais golos, sendo que em quatro dos últimos cinco os de Minsk foram mesmo a primeira equipa a sofrer.



Quanto ao confronto direto, de notar primeiro de tudo que quatro dos últimos cinco encontros entre estes conjuntos tiveram três ou mais golos. No que a equipas diz respeito, o Gorodeya foi o primeiro a marcar precisamente em todos esses cinco encontros, tendo chegado ao intervalo na frente em quatro deles. Quanto ao Minsk, uma estatística menos boa: sofreu golos nos últimos seis duelos ante este FC Gorodeya.

CÓD 114 FC Gorodeya 2.62 Empate 2.93 FC Minsk 2.58