FC Gorodeya-Shak. Soligorsk: em busca da primeira vitória

Terceiro colocado do campeonato da época passada, e naturalmente candidato a ser campeão este ano, o Shakhtyor Soligorsk tenta este sábado, a partir das 16 horas, alcançar a sua primeira vitória da temporada quando visitar o reduto do FC Gorodeya, uma equipa que foi sétima no ano passado e que também tentará estrear-se a vencer.



Ambas as equipas começaram com desaires por 1-0, ainda que no caso do Gorodeya o desaire tenha sido fora de portas, ao contrário do favorito Shakhtyor, que sofreu uma derrota caseira diante do Torpedo Belaz.



No que ao confronto direto diz respeito, de referir que o Shakhtyor nunca perdeu contra este oponente, tendo até ao momento sete vitórias em nove encontros. Como será o décimo?

CÓD 108 FC Gorodeya 4.74 Empate 3.27 Shak. Soligorsk 1.52