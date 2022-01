FC Hansa Rostock-Hanôver 96: com a promessa de golos

CÓD 175 FC Hansa Rostock 2.3 Empate 3.05 Hanôver 96 2.65

Encontro de abertura da jornada 19 da 2. Bundesliga, com uma partida entre Hansa Rostock e Hanôver 96, duas formações que entram em campo empatadas com os mesmos 20 pontos, no 14.º e 15.º postos, respetivamente.Sem vitórias nos últimos cinco encontros, o FC Hansa Rostock conseguiu como melhores resultados nessa fase três empates. Por outro lado, o FC Hansa Rostock leva já onze encontros seguidos a sofrer golo, ainda que em nove deles tenha também conseguido marcar. Um registo de golos que acaba por dar força a outro, com pelo menos 3 no total dos últimos 7 de 9 encontros.Quanto ao Hanôver 96, nos mesmos últimos cinco encontros venceu dois, empatou um e perdeu dois, sendo que nos últimos dois sofreu sempre pelo menos um golo. Já em três dos últimos quatro o marcador teve pelo menos 3 no total.Em relação ao confronto direto, o registo de golos é a nota de destaque, com pelo menos 3 golos em oito dos últimos dez jogos. Um dos jogos que ajudou nessa tendência foi o da primeira volta, com triunfo do FC Hansa Rostock por 3-0 em Hanôver. Um 'score' de 3-0 que parece ser tendência, já que nos dois duelos anteriores também sido o resultado final, ainda que favorável aos de Hanôver 96.