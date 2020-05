FC Heidenheim-Wehen Wiesbaden: anfitriões obrigados a vencer

Abalado pela derrota sofrida no retorno da 2.Bundesliga, o quarto colocado FC Heidenheim tenta esta sexta-feira regressar aos bons resultados para cimentar a candidatura a uma posição de subida, quando pelas 17h30 receber a visita do Wehen Wiesbaden, uma equipa que curiosamente ocupa uma posição oposta na tabela, ao ser antepenúltima, com apenas 28 pontos.



Ameaçada pela despromoção, a formação forasteira chega a este encontro até com o moral em alta, já que no retorno da 2.Bundesliga surpreendeu tudo e todos ao bater o super favorito Estugarda, num duelo no qual, ainda assim, viu alargar-se uma série longa de sete partidas consecutivas sempre a sofrer.



Ainda assim, o FC Heidenheim não pode sorrir muito nesse particular, já que vai em três jogos seguidos a encaixar, um registo algo normal, é certo, mas que para uma equipa que luta pela promoção pode ser a diferença entre conseguir ou não o feito desejado.



De resto, relativamente ao confronto direto, de notar que na primeira volta se registou um empate a zero naquele que foi o primeiro encontro oficial entre estes dois conjuntos desde 2014. Como será desta vez?

CÓD 157 FC Heidenheim 1.72 Empate 3.38 Wehen Wiesbaden 3.85