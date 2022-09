FC Honka-HJK: jogo da fase decisiva na Finlândia

CÓD 300 FC Honka 2,7 Empate 3,05 HJK 2,45

Encontro da 2.ª jornada da fase decisiva do campeonato finlandês, com o terceiro colocado FC Honka a receber a visita do líder HJK num duelo no qual os da casa procurarão travar uma sequência negativa, ao passo que os segundos tentarão ampliar o registo recente positivo que têm feito no plano interno.Com 52 pontos, o HJK leva já dez jogos seguidos sem perder no campeonato, numa sequência na qual venceu oito jogos e empatou apenas dois. Nos últimos três jogos de campeonato, refira-se, os de Helsínquia venceram sempre por 2-1.Quanto ao FC Honka, vem de duas derrotas seguidas, ambas por 2-1, e nos últimos dez encontros venceu cinco, empatou dois e perdeu três. A equipa da casa leva quatro jogos seguidos a sofrer golos, sendo que em cinco dos últimos seis ambas as equipas marcaram pelo menos um golo.Quanto ao confronto direto, esta época estas duas equipas já se enfrentaram por três ocasiões, tendo havido duas vitórias do HJK (ambas no campeonato) e uma do FC Honka (na Taça da Liga).