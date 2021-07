FC Ilves-Haka: registo de golos a ter em conta

Numa partida 11.ª jornada do campeonato finlandês, FC Ilves e Haka encontram-se esta segunda-feira no Tammela Stadium, numa partida na qual se enfrentarão o sétimo e o nono colocados, respetivamente.



Com 14 pontos, o conjunto da casa entra em campo em melhor posição, ainda que leve uma sequência de cinco partidas seguidas a sofrer, sendo que em quatro desses jogos foi mesmo a primeira a encaixar. Já os visitantes, têm 8 pontos e também leva cinco jogos seguidos a sofrer. A diferença aqui passa pelo facto d elevarem quatro partidas seguidas sem vencer, ainda que, curiosamente, em cinco dos últimos seis duelos tenha sido a primeira equipa a marcar.



Quanto ao confronto direto, os últimos cinco jogos diretos não tiveram mais do que 3 golos, sendo que no ano passado, em três partidas, houve uma vitória para cada lado e um empate. Como será este ano?

CÓD 150 FC Ilves 1.71 Empate 3.24 Haka 3.53