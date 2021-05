FC Ingolstadt 04-VfL Osnabrück: arranca a luta pela última vaga na 2.Bundesliga

Com a temporada já fechada no que à época regular diz respeito, FC Ingolstadt 04 e VfL Osnabrück enfrentam-se esta quinta-feira na primeira mão do playoff que definirá qual das duas equipas estará na 2.Bundesliga na próxima temporada - e qual jogará na 3.Liga.



Em teoria o favorito será o Osnabrück, que finalizou a época no antepenúltimo posto no segundo escalão, com 33 pontos, mas o Ingolstadt 04 promete vender cara a derrota, depois de ter sido o terceiro no terceiro escalão, com 71 pontos, os mesmos que o segundo Hansa Rostock - que apenas ficou na frente por conta da melhor diferença de golos.



Olhando aos dados recentes, o FC Ingolstadt 04 vem de oito jogos seguidos sem perder, sendo que em cinco dos últimos seis marcou e... sofreu. O único onde tal não sucedeu foi um empate a zeros diante do Saarbrucken. Quanto ao Osnabrück, nos últimos oito encontros venceu apenas dois, empatou um e perdeu cinco, sendo que em todos esses duelos sofreu golos. Por falar em golos, nos últimos seis jogos do Osnabrück viram-se sempre pelo menos 3 golos, sendo que nos últimos cinco ambas as equipas marcaram.



Quanto ao confronto direto, note-se que estas equipas não se encontram num jogo oficial desde 2011, na altura com dupla vitória do Osnabrück: 2-1 e 1-0. Como será agora?

CÓD 107 Ingolstadt 1.95 Empate 3.17 Osnabrück 3.25