FC Isloch-Belshina Bobruisk: último classificado procura surpreender fora de casa

Bem colocado na tabela da Liga bielorrussa, e com chances de acabar a jornada colado ao topo, o FC Isloch tem este domingo um encontro teoricamente acessível, quando pelo meio dia (hora de Lisboa) receber a visita do último colocado Belshina Bobruisk.



Atualmente em quinto, com 12 pontos, o Isloch até chega a este encontro com o moral em baixo depois da goleada sofrida na semana passada, mas a verdade é que esse é mesmo um raro dado negativo da temporada. Aliás, neste duelo vai mesmo defender o estatuto de melhor equipa a atuar em casa, com três vitórias nos quatro jogos já disputados.



Quanto ao Belshina Bobruisk, o panorama é totalmente inverso, com apenas 2 pontos até ao momento, um deles conquistado a atuar fora de casa há um mês na visita ao Neman Grodno. 2 pontos claramente insuficientes para escapar ao lugar mais baixo da tabela e que são traduzidos nas estatísticas, já que o Belshina Bobruisk vai já em dez jogos seguidos sem ganhar, tendo em nove deles sofrido golos e em cinco dos últimos seis sido mesmo a primeira formação a sofrer.



No capítulo dos golos, refira-se, no caso do Isloch há a registar duas estatísticas: três ou mais golos em quatro dos cinco últimos duelos e o facto de ter sido a primeira equipa a marcar em cinco dos sete mais recentes encontros disputados.

CÓD 117 FC Isloch 1.6 Empate 3.42 Belshina Bobruisk 5.15